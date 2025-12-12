Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kabe'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı. Özcan, "Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" dedi.

TANJU ÖZCAN UMRE'DEN VİDEO PAYLAŞTI

Hafta başında umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Başkan Özcan, sosyal medya hesabından Mekke'de çektiği videoyu paylaştı. Yatsı namazını Kabe'de kıldığını belirten Özcan, huzur bulduğunu ifade etti.

Özcan, "Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz mümkün olduğu kadar herkes için dua etmeye çalıştık. Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" diyerek, "Gelip bu duyguyu yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.