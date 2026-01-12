Haberler

Bolu'da yeni Tugay komutanı Öztürk göreve başladı

Bolu'da yeni Tugay komutanı Öztürk göreve başladı
Güncelleme:
Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a yaptı. Ziyarette güvenlik ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Göreve Başlayan Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, ilk ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a gerçekleştirdi.

Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette; Bolu'nun huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Bolu Valisi Aydın, Tuğgeneral Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. - BOLU

