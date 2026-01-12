Bolu'da yeni Tugay komutanı Öztürk göreve başladı

Göreve Başlayan Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, ilk ziyaretini Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a gerçekleştirdi.

Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette; Bolu'nun huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonunda Bolu Valisi Aydın, Tuğgeneral Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. - BOLU