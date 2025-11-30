Haberler

Böğet Köyü'nde Geleneksel Çelik Çomak Oyunu Devam Ediyor

Güncelleme:
Aksaray'ın Böğet köyünde, köylüler haftada bir araya gelerek geleneksel çelik çomak oyununu oynayıp eski kültürlerini yaşatıyor. Bu etkinlikler, köy halkının stres atmasını sağlarken, dostluk ve muhabbeti pekiştiriyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde, geleneksel çelik çomak oyunu, köy halkı tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Haftanın bir günü bir araya gelen köylüler, belirlenen alanda önce takımlarını oluşturuyor ardından kura çekimiyle oyuna çıkacak gruplar belirleniyor. Kura sonrası başlayan çelik çomak mücadelesi, hem eğlenceli hem de nostaljik anlara sahne oluyor.

Böğet köyünde teknolojiden uzak geleneksel buluşmalarda köylüler hem stres atıyor hem de eski kültürlerini yaşatıyor. Oyun sırasında renkli ve komik anlar da yaşanıyor. Çelik çomak sonrası köylüler hep birlikte mangal yakıp çay içiyor ve sohbetlerle günü tamamlıyor.

"Hem stres atıyoruz hem eski günleri yad ediyoruz"

Köy halkından Mehmet İlik, pazar günleri yapılan bu etkinliğin onlar için bir alışkanlık haline geldiğini söyleyerek, "Hafta sonu stresimizi atmak ve eskileri yad etmek için haftada bir gün çelik çomak oynuyoruz. Hem dostluğumuz, muhabbetimiz pekişiyor hem de teknolojinin zararlarından bir günlüğüne de olsa uzak kalmış oluyoruz. Oyundan sonra çayımızı içiyor, mangalımızı yapıyor, eski günleri konuşarak güzel zaman geçiriyoruz" dedi.

"En çok da komik anlar bizi güldürüyor"

Oyunun en keyifli yanlarını anlatan İbrahim Alçay ise şu ifadeleri kullandı:

"Çelik çomak oynarken en çok güldüğümüz anlardan biri, art arda çeliklere vurduktan sonra ıskalamak oluyor. Rakibimiz çeliğe vurduğunda havada yakalarsak sıra bize geçiyor, o an da oyunun en heyecanlı kısmı. Sopayı elinden kaçırınca sıra direkt rakibe geçiyor."

Böğet köyünde yıllardır sürdürülen çelik çomak geleneği, köylüler arasında dayanışmayı artırırken unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların da yaşatılmasına katkı sağlıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
