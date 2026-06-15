Jandarma Teşkilatı'nın 187. yılında Kaymakam Sırmalı'dan anlamlı kabul

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Jandarma teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bodrum kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe jandarma komutanı Yarbay Kamil İncebacak ile jandarma personelini makamında kabul etti.

Kaymakam Ali Sırmalı, Jandarma teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kabulde konuşan Sırmalı, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına görev yapan jandarma personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

İlçe jandarma komutanı yarbay Kamil İncebacak ve beraberindeki jandarma personeli de kabul dolayısıyla kaymakam Sırmalı'ya teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı