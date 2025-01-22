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Bodrum'da Yağışlı Hava Gökkuşağını Getirdi, Bir Tekne Battı

Bodrum'da Yağışlı Hava Gökkuşağını Getirdi, Bir Tekne Battı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, çıkan gökkuşağıyla birlikte gözleri kameralara taktırdı. Bitez Koyu'nda ise bir tekne, kötü hava şartları nedeniyle kısmen batarak karaya oturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış esnasında çıkan gökkuşağı, görenleri mest etti. Bitez Koyu'nda ise bir tekne battı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağmur, zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte hızını arttırıyor. Yağış ve rüzgar nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli ahşap tekne su aldı. Kısmen batarak karaya oturan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tekne, kurtarılmayı bekliyor.

Yağış anında çıkan gökkuşağı ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bodrumlular, seyrine doyulmaz görüntüyü cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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