Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Teneke Kutudan Kurtarılan Yılan Doğaya Salındı

Bodrum'da Teneke Kutudan Kurtarılan Yılan Doğaya Salındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksi durağı önünde başı teneke kutuya sıkışan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yılan, herhangi bir zarar görmeden doğal ortamına salındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi'ndeki taksi durağı önüne başı teneke kutusuna sıkışmış bir yılan geldi. Yılanı fark eden taksiciler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kendi imkanlarıyla yardım etmek isteyen fakat başarılı olamayan taksicilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler teneke kutuyu keserek yılanı kurtarıldı. Herhangi bir zarar görmediği anlaşılan yılan, doğal ortamına salındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa İtfaiye Bodrum Yerel Yaşam Doğa

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha SON BÖLÜM izle! Deha 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Deha 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });