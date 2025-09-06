Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde, saat 13.50 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının trafo kaynaklı olduğu tahmin ediliyor ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.50 sıralarında Güvercinlik yakınlarındaki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının trafo kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava aracı ile kara ekibi sevk edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel