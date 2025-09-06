Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.50 sıralarında Güvercinlik yakınlarındaki ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının trafo kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava aracı ile kara ekibi sevk edildi.