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Gümüşlük Forumu Üyelerinden Kıyılara Serbestçe Erişimi Engelleyen İşletmelere Protesto

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Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum'da işletmelerin halka açık kıyılara masa, sandalye, şezlong ve şemsiye koymasını protesto etti. Eylemciler, kıyıların doğal yapısının bozulduğunu ve halkın kıyılara erişiminin engellendiğini belirtti.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum'da işletmelerin halka açık alanlara masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler koymasını protesto etti.

Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum'da işletmecilerin kıyı bölgelerindeki "işgallerine" karşı "Kıyılar halkındır halkın kalacak" sloganıyla eylem düzenledi.

Gümüşlük Halk Plajı'nda bir araya gelen eylemciler, halka açık kıyılara işletmeler tarafından masa, sandalye, şezlong ve şemsiyeler konulmasını protesto etti.

Eylemcilerce yapılan açıklamada, kıyıların doğal yapısının bozulmasına göz yumulduğunu ve halkın kıyıları serbestçe kullanım hakkının bariyerler, ve tel örgülerle engellendiğini belirtti.

Forum üyeleri, kıyılara erişimin kısıtlanmasına ve kıyılardaki doğal yaşamın kirletilerek tahrip edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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