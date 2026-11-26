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Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bodrum'da sokağa çıkan kadınlar, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, cezasızlık ve toplumsal eşitsizliğe karşı ses yükseltti.

Bodrum Kadın Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, "Kadın cinayetleri kader değil", "Erkek şiddeti kaçınılmaz değil" ve "Biz birbirimizin güvencesiyiz" mesajları verildi.

Açıklamada, Gülistan Doku'nun yıllardır bulunamadığı, Rojin Kabaiş'in ölümünün ise henüz aydınlatılamadığı hatırlatılarak kadınların adalet arayışının yıllara yayıldığı ifade edildi.

Patriyarkal kapitalizmin kadın emeğini de sömürdüğü belirtilen açıklamada, kadınların düşük ücretli, güvencesiz ve kayıt dışı işlerde çalışmaya mahküm edildiği, ev içindeki ücretsiz bakım emeğinin de kadınların sorumluluğu olarak görüldüğü ifade edildi.

Lüks, yatlar ve milyonluk sofralar ile anılan Bodrum'da da emekçilerin sömürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bodrum kimin cenneti?" sorusu yöneltilerek şunlar kaydedildi:

"Turizm cenneti denilen kentte işçiler sendikadan ayrılmaları için baskı görüyor, işten çıkarılıyor, ücretlerini alamıyor. Bir yanda lüks, yatlar, milyonluk sofralar; diğer yanda bu kentin emeğini üretenler barınamıyor, geçinemiyor.

Bu kentte çalışanlar geçinemiyorsa, kadınlar barınamıyorsa, işçiler haklarını aradıkları için işten atılıyorsa turizmden elde edilen servet emekçilere değil patronlara akıyorsa bu cennet kimin?"

Basın açıklaması, "Siz iktidardayken hiç kimse güvende değil. Biz birbirimizin güvencesiyiz" sözleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA