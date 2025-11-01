Haberler

Bodrum'da FETÖ Üyesi 9 Şüpheli Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi 8 şüpheli ile 1 organizatör yakalandı. Şüphelilerin bazıları albay ve üsteğmen rütbesinde, meslekten ihraç edilmişlerdi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen 8 şüpheli ile 1 organizatör, fiber lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Turgutreis Sahil Gözetleme Merkezi (SGM) tarafından Bodrum'un Yalıkavak kuzeybatısında şüpheli bir lastik bot tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden KB-100 ve KB-88 botları, Yalıkavak Gemitaşı batısında lastik botu durdurdu.

Yapılan kontrollerde, lastik bot üzerinde bulunan 8 şüpheliden 2'sinin albay, 4'ünün üsteğmen ve 2'sinin astsubay olduğu; söz konusu kişilerin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları" gerekçesiyle meslekten ihraç edildikleri belirlendi. Ayrıca, lastik botta bulunan bir erkek şahsın organizatör şüphelisi olduğu tespit edildi.

Toplam 9 şüpheli, lastik botla Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
