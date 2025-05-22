Bodrum'da Feci Kaza: Takla Atan Araçtan Sürücü Kaçtı

Bodrum'da Feci Kaza: Takla Atan Araçtan Sürücü Kaçtı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün kontrolünü kaybederek takla atan araç, yol kenarındaki EDS direğine çarptı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından jandarma kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Takla atan araçtan çıkıp kaçtı: Feci kaza kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki EDS direği ile hız tabelası zarar gördü. Kazaya karışan sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum-Turgutreis yolunda seyir halinde olan G.Ç. isimli sürücü, İslamhaneleri Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan Elektronik Denetleme Sistemi direği ile hız tabelasına çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çarpmanın ardından aracın olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen Bodrum Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Yerel
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