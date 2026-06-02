Akdeniz Foku'nun motoryat keyfi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıktığı motoryatta dinlenen yetişkin bir Akdeniz fokunun keyifli anları görüntülendi.

Türkbükü Mahallesi'nde Hebil Koyu'nda yaşayan yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bir motoryatın üzerine çıktı. Bir süre teknede dinlenen fok, daha sonra tekrar denize girdi. Fokun o anlarını görüntüleyen vatandaşlar, "Bu fok yaklaşık 8 yıldır burada yaşar. Bazen teknelere çıkar bazen de yüzer iskeleye çıkar. Bugün de motoryata çıkmış" dedi. - MUĞLA

