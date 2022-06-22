Böbrek hastası yaşlı adam, hastaneye diyaliz makinesi hibe etti - Haberler

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Böbrek hastası yaşlı adam, hastaneye diyaliz makinesi hibe etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Böbrek hastası yaşlı adam, hastaneye diyaliz makinesi hibe etti

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki böbrek hastası Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi hibe etti.

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki böbrek hastası Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi hibe etti.

Adaklı ilçesine bağlı Bağlarpınarı köyünde yaşayan 87 yaşındaki Hacı Ertekin'e yaklaşık 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisi süren Ertekin, diğer hastalara da yardımcı olmak adına Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi hibe etti. Yaşlı adamı ziyaret eden ve bölge halkı adına teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, kendisine de geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bingöl Adaklı Kiğı Yerel Haberler

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