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BM ve STK'lardan Gazze uyarısı: "İsrail'in erişim kısıtlamaları ve güç kullanımı endişeleri artırıyor"

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BM ve sivil toplum kuruluşları, İsrail güçlerinin Gazze'de ateşkes sonrası erişim kısıtlamaları için ölümcül güç kullandığını, hava saldırılarıyla insani yardımı engellediğini ve sivillerin risk altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde erişim kısıtlamalarını uygulamak için ölümcül güç kullandığını belirterek, hava saldırılarıyla insani yardım erişimini ciddi şekilde engellediğini ve sivillerin artan risk altında olduğunu vurguladı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi ateşkesinin ardından sahadaki gelişmeler, güvenlik ve insani yardım erişimi konusunda endişeleri artırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in işgal ettiği alanların ateşkes sonrası genişlemesinin, sivillerin hayatını riske attığını ve insani yardım erişimini ciddi şekilde kısıtladığını bildirdi. BM ve STK'ların yer aldığı bir koordinasyon mekanizması, İsrail güçlerinin bu bölgelerde erişim kısıtlamalarını uygulamak için ölümcül güç kullandığını ve bu alanlarda hava saldırıları ile çatışmaların yaşandığını bildirdi.

"Filistinlilerin hedef alınmasına son verilmeli"

Açıklamada, insani yardım erişiminin İsrail kısıtlamaları nedeniyle ciddi şekilde engellendiği, bunun da hayat kurtarıcı faaliyetleri geciktirdiği veya durdurduğu; bazı kuruluşların ise yardım çalışanlarının öldürülmesinin ardından faaliyetlerini azaltmak ya da tamamen askıya almak zorunda kaldığı belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin büyük kısmının defalarca yerinden edildiği ve temel hizmetlere erişimin sınırlı olduğu giderek daralan bölgelere sıkıştığı ifade edildi. Filistinlilerin hedef alınmasına son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, sivillerin uluslararası hukuk kapsamında tam korunması ve Gazze Şeridi genelinde güvenli ve engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulunuldu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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