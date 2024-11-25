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Bitlis Valisi Karakaya, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Bitlis Valisi Karakaya, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarında gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali, çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür ederken, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında gerçekleştirilen karla mücadeleyi yerinde inceledi.

Vali Karakaya, daha sonra ise Bitlis Karayolları 118. Şube Şefliğini ve Bitlis Polis Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti. Köy yolları ağında gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Karakaya, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Valilik koordinesinde, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirten ve büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Karakaya, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve uyarılara uymalarını istedi.

Vali Karakaya'ya incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Bitlis Karayolları 118. Şube Şefi Serdar Kesmez eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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