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Vali Ahmet Karakaya, Göreve Başlar Başlamaz Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Ahmet Karakaya, Göreve Başlar Başlamaz Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti
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Bitlis Valiliğine atanan Vali Ahmet Karakaya, görevine başladığı ilk günde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ziyaretleri arasında 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün'le sohbet ve şehit Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesine gerçekleştirdiği ziyaretler yer aldı. Karakaya, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle İstanbul'un Sancaktepe Kaymakamlığından Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, göreve başladığı ilk günden ayağının tozuyla bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Feyzullah El Ensari Türbesini ziyaret eden Karakaya, daha sonra çocuklarla sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Karakaya, ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gazi olan Sedat Ergün ve ailesini ziyaret etti. Gazi Ergün ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında da bilgi alan Vali Karakaya, Gazi Ergün'e 15 Temmuz darbe girişimine karşı canı pahasına verdiği mücadele dolayısıyla teşekkür ederek, darbe girişimi sırasında şehit olanlara da rahmet diledi.

Vali Karakaya, son olarak Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ile birlikte 2019 yılında Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Erbaş Alpaslan Kurt'un ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Karakaya, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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