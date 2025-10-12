Haberler

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan'da basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kahvaltı programında, kentin yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi. Basının önemine dikkat çeken Vali Karakaya, kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda basının köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan'da görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Tatvan Polisevi'nde düzenlenen programa, Bitlis ve ilçe merkezlerinde görev yapan basın mensuplarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, Bitlis ve ilçelerinde yürütülen yatırımlar, devam eden projeler ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Vali Karakaya, özellikle ulaşım, sanayi alanı, turizm ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kentin gelişiminde basının rolüne dikkat çeken Karakaya, "Basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ilin tanıtımı açısından çok önemli bir köprü görevi görüyor" dedi.

Program, karşılıklı fikir alışverişi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
