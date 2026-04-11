Evde bakım hastasına ortopedik yatak hediyesi

Bitlis'in Konuksayar köyünde 7 yıldır kalça kırığı nedeniyle yatalak olan 81 yaşındaki Saniye Albayrak'a, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortopedik yatak hediye edildi. Albayrak, yatağının gelmesiyle birlikte daha konforlu bir bakım süreci geçirmeyi umuyor.

Bitlis merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Saniye Albayrak, kalça kırığı nedeniyle yaklaşık 7 yıldır yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. Evde bakım hastası olan Albayrak'ın ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçildi. Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'nin talimatıyla Saniye Albayrak'a tam ortopedik yatak gönderildi. Gönderilen yatak sayesinde yaşlı hastanın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda bakımının yapılması hedefleniyor. Aile üyeleri, sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, ortopedik yatağın hem hastanın rahatlığı hem de bakım sürecinde büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Saniye Albayrak'ın oğlu, Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Tarihi görev tamam! Yarım asır sonra bir ilk
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi