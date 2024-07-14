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Bitlis'te KPSS'ye yetişemeyen adaylara polisler yardım etti

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Bitlis'te Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yetişemeyen adayları polisler ekip araçları ile sınava girecekleri yere ulaştırdı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kimliğini evde unutan ve sınava geç kalan iki vatandaşa polis ekipleri yardım etti.

Bitlis'te Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) yetişemeyen adayları polisler ekip araçları ile sınava girecekleri yere ulaştırdı.

Kpss genel kültür ve genel yetenek oturumu bu sabah saat 10.15'te başladı. Sınav için erken saatlerde yola çıkan iki aday, sınava yetişemeyince polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okula götürülerek sınava yetiştirildi. Bitlis'te kimliğini evde unutan ve sınava geç kalan vatandaşın yardımına polisi ekipleri yetişti. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis'te KPSS sınavına geç kalan ve kimliği yanında olmayan iki vatandaşımız polisten yardım istedi. Polis ekipleri kimliğini evde unutan vatandaşımıza Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi almasını sağladı. Sınava geç kalan ve kimliğini unutan vatandaşlarımızı sınava yetiştirdi. Türk Polisi ihtiyaç duyduğunuz her an, her yerde" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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