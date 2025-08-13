Bitlis'te KOAH Hastası Abidin Subaşı'na Yeni Yol

Bitlis'in Değirmenaltı köyünde yaşayan 60 yaşındaki Abidin Subaşı, KOAH hastası olmasına rağmen hayat mücadelesine devam ediyor. Bitlis Valiliği'nin yaptığı yol çalışması sayesinde evine ulaşım kolaylaştı.

Bitlis'in Merkez Değirmenaltı köyünde yaşayan 60 yaşındaki Abidin Subaşı, yüzde 95 oranında KOAH hastası olmasına rağmen hayat mücadelesini sürdürüyor. Yıllardır bozuk ve ulaşımı zor olan evinin yolu, Bitlis Valiliği'nin talimatıyla tamamen yenilendi.

Vali Yardımcısı Alay Yazıcı'nın öncülüğünde yapılan yol çalışması, kısa sürede tamamlanarak Subaşı'nın evine rahat bir ulaşım sağladı. Sadece yolun yapılmasıyla kalınmadı, aynı zamanda bölgeye sokak aydınlatmaları da yerleştirilerek gece saatlerinde güvenli ve rahat bir ortam oluşturuldu.

Hastalığı nedeniyle sık sık sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalan Abidin Subaşı, yapılan bu hizmetle birlikte ulaşımda büyük kolaylık yaşadığını belirterek, "Bu yol sayesinde artık hem ambulans hem de ziyaretçilerim evime rahatlıkla gelebiliyor. Emeği geçen başta Bitlis Valiliği'ne, Vali Yardımcısı Sayın Alay Yazıcı'ya ve çalışmada görev alan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Köy halkı da yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, bu tür hizmetlerin özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bitlis Valiliği ise benzer ihtiyaçların tespit edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİTLİS

