Haberler

Zorlu kış şartlarında hasta kurtarma operasyonu

Zorlu kış şartlarında hasta kurtarma operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen Mutki ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak için yolları hızla açtı ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı.

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı ile zorlu yol ve hava şartlarına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş, güvenli biçimde ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda bulundu! Komşuları dehşete düşürdü