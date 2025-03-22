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Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini arttırırken, Rahva bölgesi ve çevresindeki yüksek noktalar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Rahva mevkiinde araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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