Bitlis'te Kar Yağışı Günlük Yaşamı Etkiliyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu ve bölgeyi beyaza bürüdü. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının bazı noktalarda arttığı gözlemlenirken, şehir merkezinde de yağış günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Yetkililer muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının gün içinde ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel