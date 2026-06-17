Haberler

Adilcevaz semalarında hilal ve yıldız buluştu

Adilcevaz semalarında hilal ve yıldız buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hilal şeklindeki ayın hemen yanında parlayan yıldızın oluşturduğu görüntü, vatandaşlar tarafından Türk bayrağına benzetildi. Gökyüzündeki bu doğal tablo duygusal anlar yaşatırken, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hilal şeklindeki ayın hemen yakınında parlayan yıldızın oluşturduğu görüntü, birçok kişi tarafından Türk bayrağına benzetildi.

İlçe sakinleri tarafından fark edilen gökyüzü olayı, kısa sürede ilgi odağı oldu. Türkiye bayrağını andıran ay ve yıldızın buluşması, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu tablo, ilçenin doğal güzellikleriyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, bu anlamlı manzarayı "şanlı bayrağımızın gökyüzüne yansıması" olarak yorumladı.

Gece boyunca gözlemlenebilen hilal ve yıldız buluşması, hem astronomi meraklılarının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken, Adilcevaz semalarında unutulmaz bir görüntü oluşturdu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Güvenli limanda deprem! Yatırımcılar şokta, dakikalar içinde çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür özel ekibine zehir zemberek sözler

İpleri tamamen kopardı! Hedefindeki isimlere zehir zemberek sözler
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor