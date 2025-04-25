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Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına 4 Tutuklama

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Bitlis'te düzenlenen operasyonda 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 5 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edildi.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

BİTLİS - Bitlis'te 5 düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı.

Bitlis'te 20-22 Nisan tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 organizatör ve Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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