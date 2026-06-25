Çamura saplanan aracı kurtarma çalışması

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaylacılarla ilgili haber takibi yaptıktan sonra dönüş yolunda çamura saplanan gazeteci, bölgede adeta yardım zincirine dönüşen bir kurtarma süreciyle kurtarıldı.

Yaylalardan haber çalışmasını tamamlayan Orhan Emen, dönüş yolunda ilerlerken aracının çamura saplanması üzerine hareket edemez hale geldi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak bir traktör olay yerine yönlendirildi. Çamura giren traktör de zeminin yumuşaklığı nedeniyle ilerleyemez hale geldi. Bunun üzerine bölgedeki çiftçiler, ikinci bir traktörü devreye soktu.

İkinci traktörün dikkatli manevraları ve uzun uğraşları sonucunda önce çamura saplanan ilk traktör çıkarıldı, ardından basın aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen başarılı şekilde tamamlanan operasyon, bölgede kısa süreli bir rahatlama ve sevinçle karşılandı. Yaşanan olay, özellikle yağış sonrası kırsal yolların ne kadar riskli hale gelebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Basın mensubu Orhan Emen, "Adilcevaz'ın yüksek rakımlı Sütey Yaylası'nda haber dönüşü aracımız çamura saplandı. Cihangir Köyü Muhtarı Faik Beyi aradım ve yardım istedim. Sağ olsun, traktörünü gönderdi, ancak traktörü de çamura saplandı. İkinci traktör yardımınıza geldi. 5 saatlik esaretin sonunda bizi kurtardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı