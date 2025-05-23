Bitlis'te Dere Kenarına Gizlenmiş 18 Kilo Esrar Yakalandı

Bitlis'te Dere Kenarına Gizlenmiş 18 Kilo Esrar Yakalandı
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Bitlis'te Dere Kenarına Gizlenmiş 18 Kilo Esrar Yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla, dere kenarına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar dedektör köpek tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dere kenarına gizlenmiş esrarı dedektör köpek buldu

BİTLİS - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dere kenarına gizlenmiş 18 kilo esrar maddesi dedektör köpek tarafından bulundu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrarın ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkezde dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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