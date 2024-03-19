Bitlis Kaymakamı Öğrencilerle İftar Yaptı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kadir Has Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı.

İftar sofrasında öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelen Kaymakam Özçelik, gençlerle sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. Kaymakam Özçelik, Ramazan ayının önemine ve bereketine vurgu yaparak, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi.

Öğrencilerin sorularını ilgiyle dinleyen ve kendileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayarak, geleceğe dair umutlarını paylaşıp, eğitim hayatlarında başarılar diledi. - BİTLİS