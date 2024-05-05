Bitlis Hizan'da Etkili Olan Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yerler beyaza büründü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini aniden bastıran dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından hayat durma noktasına geldi. Yollar beyaza bürünürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı araç sahipleri, dolu yağışından dolayı zarar görmemeleri için araçlarını battaniye ile örttü. Çocuklar ise bu anı eğlenceye döktü.

Ektikleri mahsullerin dolu yağışından zarar gördüğünü söyleyen Yahya Arıcı, "Aniden fındık tanesi büyüklüğünde dolu bastırdı. Büyük ihtimalle bu sene ki bütün mahsullerimiz heba oldu. Dolu yağışından dolayı ağaçlardaki çiçekler hepsi zedelendi" dedi.

Yunus Tarhan isimli vatandaş ise, "Aniden bastıran dolu yağışından dolayı hayat durma noktasına geldi. Yollar su doldu. Ektiğimiz mahsuller heba oldu" dedi. - BİTLİS