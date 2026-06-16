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Diyarbakır'da aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır'da aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 ay önce bir ölümle sonuçlanan olayın ardından aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen barış merasimiyle el sıkışıp sarılarak barıştı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 5 ay önce yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki husumet barışla son buldu.

İlçedeki barış merasimi, Şeyh Tahir Aydın, Celal Büyükbaş, Ekrem Araz, Hacı Mehmet Emin Bal, Hacı Hasan Tanrıkulu, Şemsettin Güneş ve Hacı Nuri Altuğ önemli rol oynadı. Törene taraf ailelerin yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 5 aydır devam eden husumetin sona ermesinde konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte taraflar el sıkışıp birbirlerine sarıldı. Aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı. Davetliler, dualar eşliğinde gerçekleşen barışın ilçedeki birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimine katkı sunmasını temenni etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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