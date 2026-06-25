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Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Yücel: "Bir Gencin Geleceği Birkaç Saniyeye Mahkum Edilemez"

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Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, AYT sınavına geç kaldığı için alınmayan öğrenci Rümeysa İşçi'nin durumunun toplum vicdanını derinden yaraladığını belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT'ye katılmak için gittiği okula geç kaldığı gerekçesiyle alınmayan Rümeysa İşçi'nin durumuna ilişkin, "Geleceğe dair kurulan hayallerin birkaç saniyelik bir gecikmeyle gölgelenmesi toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" dedi.

Yücel, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'nin vicdanını yaralayan olayın yalnızca bir öğrencinin sınava alınmaması meselesi olmadığını, bu olayın eğitim hakkının, fırsat eşitliğinin ve kamu vicdanının yeniden sorgulanmasına neden olan önemli bir toplumsal mesele olduğunu ifade etti.

Bir gencin geleceğinin birkaç saniye nedeniyle engellenmemesi gerektiğini dile getiren Yücel, "Biz bugün birkaç saniyeye mahküm edilmek istenen bir gencin emeğini, umudunu ve geleceğini konuşuyoruz. Aylarca çalışan bir öğrencinin, büyük fedakarlıklarla evladının yanında duran bir ailenin ve geleceğe dair kurulan hayallerin birkaç saniyelik bir gecikmeyle gölgelenmesi toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" diye konuştu.

"BİR YILLIK EMEK GERÇEKTEN BİRKAÇ SANİYEYLE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?"

Kuralların gerekli olduğunu ancak kuralların amacının insanı koruma önceliği taşıdığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemi gençlerin önüne engeller koymak için değil, onların önünü açmak için vardır. Biz kurallara değil, gençlerin umutlarının birkaç saniyeye sığdırılmasına itiraz ediyoruz. Çünkü kurallar devletin gücünü gösterir, vicdan ise devletin büyüklüğünü gösterir. Bugün milyonlarca öğrenci ve veli aynı soruyu sormaktadır, bir yıllık emek gerçekten birkaç saniyeyle ölçülebilir mi? Bir gencin geleceği birkaç saniyeye mahküm edilebilir mi? İşte kamu vicdanını yaralayan asıl mesele budur. Bugün o kapının dışında kalan yalnızca bir öğrenci değildir. O kapının dışında kalan emektir, umuttur, fedakarlıktır, fırsat eşitliğine olan inançtır ve gelecektir."

Bir ülkenin gerçek zenginliğinin gençlerinin hayalleri olduğunu söyleyen Yücel, "O hayalleri korumak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bir kez daha söylüyoruz, bir sınav kapısında kaybedilen yalnızca birkaç saniye değildir. Bir sınav kapısında kaybedilen umut, emek ve geleceğe duyulan inançtır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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