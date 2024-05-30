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Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi

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Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Gözertepe, Gerçekli, Gönülaçan ve Kavaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Güzel, çeşitli konularda vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Güzel, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Köy ziyaretleri sırasında çocuklarla da sohbet eden Kaymakam Güzel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretlerde Kaymakam Güzel'e, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Barut, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz Işılar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz ve İlçe Özel İdare Müdürü Muhittin Kaya eşlik etti.

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Gözertepe, Gerçekli, Gönülaçan ve Kavaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Güzel, çeşitli konularda vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Güzel, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Köy ziyaretleri sırasında çocuklarla da sohbet eden Kaymakam Güzel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretlerde Kaymakam Güzel'e, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Barut, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz Işılar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz ve İlçe Özel İdare Müdürü Muhittin Kaya eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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