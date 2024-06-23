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Bingöl Umut Kervanı Derneği Kurban Bayramı'nda Binlerce Aileye Kurban Eti Dağıttı

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Bingöl Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı'nda binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı. Dernek, hayırseverlerin bağışladığı kurbanları keserek etlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

İhtiyaç sahiplerine yönelik birçok alanda yardım faaliyeti yürüten Bingöl Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı'nda binlerce aileye kurban eti dağıttı.

Bingöl Umut Kervanı Derneği, 'Kurbanınız Umut Olsun' sloganıyla Kurban Bayramı öncesi başlattığı kampanya kapsamında kurban bağışında bulunan hayırseverlerin vekaletlerini aralarında yetim, öksüz, dul, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı kurbanları keserek etini binlerce ihtiyaç sahibi aileye teslim ettiler.

Dernek, Kurban Bayramı dolayısıyla 2 bine yakın ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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