Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl SAR ekipleri, 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Yerel Haberler

Bingöl SAR ekipleri, 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Depremin vurduğu Malatya'da görevlendirilen Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekipleri, şuana kadar enkazdan 7 kişiyi sağ bir şekilde çıkardı.

Depremin vurduğu Malatya'da görevlendirilen Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekipleri, şuana kadar enkazdan 7 kişiyi sağ bir şekilde çıkardı.

Asrın felaketi olan ve 10 ili vuran depremin ardından Bingöl SAR Arama ve Kurtarma ekipleri, Malatya'da görevlendirildi. Yaklaşık 20 kişiliyle bölgeye giden ekip, depremin ilk anından beri can başla çalışmaya devam ediyor.

SAR ekibi, şuana kadar depremin yıktığı enkazdan 7 kişiyi sağ çıkarmayı başardı. Ekip lideri Ömer Alan, birçok arama ve kurtarma ekibiyle çalışmalara devam ettiklerini ve umudun hala sürdüğünü aktardı. - BİNGÖL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Bingöl Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title