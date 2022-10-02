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Bingöl haberleri... Bingöl'de yaşlılar unutulmadı

Yerel Haberler

Bingöl haberleri... Bingöl'de yaşlılar unutulmadı

Bingöl bölgesinden gelen habere göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçe genelindeki yaşlılar ziyaret edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ilçe genelindeki yaşlılar ziyaret edildi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, kent genelindeki yaşlıları ziyaret etti. Bir süre yaşlılarla muhabbet eden personeller, talep ve isteklerini dinledi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde yaşlılar ile bir araya geldiklerini belirten sosyal hizmet merkezi müdürü Seyfettin Özdemir, "Hayatlarını yetişmemize adayan, varlıkları ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz tüm saygıdeğer çınarlarımızı Aile Bakanlığı olarak önemsiyoruz. Kendilerini örnek alıyoruz. Yaşlılar gününde değil her daim yaşlı çınarlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçmişten günümüze yaşananları kendilerinden dinlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Seyithan Özdemir Solhan Bingöl Yerel Haberler

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