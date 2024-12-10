Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın merkeze atanmasının ardından Bilecik Emniyet Müdürü iken Bingöl'e tayin edilen Beyti Kalaycı, görevi devraldı.

Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, müdürlük kapısında Şükrü Orhan tarafından çiçekle karşılandı. Beyti Kalaycı daha sonra tören mangasını selamladı. Kapıda müdürlük personeli ile tanışan daha sonra makam odasına geçti. Şükrü Orhan, Bingöl'de güzel bir dönem geçirdiklerini belirterek kent halkından helallik isteyip Kalaycı'ya başarılar diledi. Yeni Emniyet Müdürü Kalaycı da kentte yaptığı çalışmalar nedeni ile Orhan'a teşekkür etti. - BİNGÖL