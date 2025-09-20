Bingöl'den İki Proje TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

Bingöl'den 2 proje, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te finale kalarak yarışma heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde 4 bin 2 takımın başvurduğu yarışmada Bingöllü öğrenciler, 32 finalist arasında yer almayı başardı. Ortaokul seviyesinde yarışan TETRA takımında, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elanur Erden yer aldı. Lise seviyesinde finale kalan BYTE TECH takımında ise TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'nden İrem Tetik ve Yusuf Batmaca ile Karşıyaka Anadolu Lisesi'nden Muhammed Yusuf Kaymazkaya yarıştı. Finalde öğrenciler, yarışma alanında verilen konu üzerine kısa sürede prototip geliştirdi. 7 ay süren hazırlık sürecinde başvuru, vaka analizi, video mülakat ve online mülakat aşamalarını başarıyla geçen öğrenciler, Bingöl'ü İstanbul'daki büyük teknoloji festivalinde temsil etti. - BİNGÖL