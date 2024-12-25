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Bingöl'de Yaşlı Kadının Yaşam Koşulları İyileştirildi

Bingöl'de Yaşlı Kadının Yaşam Koşulları İyileştirildi
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Bağlarpınarı köyünde zor şartlar altında yaşayan Meryem Sak'ı ziyaret ederek, yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Bağlarpınarı köyünde zor şartlar altında yaşarken yaşam koşulları iyileştirilen Meryem Sak'ı ziyaret etti.

Bağlarpınarı köyünde tek başına yaşayan Meryem Sak'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına başlatılan çalışmalar sonuçlandı. Adaklı Kaymakamlığının girişimleriyle Meryem Sak'a ilçe merkezinde yeni bir barınma alanı sağlanarak, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bakım ve sosyal destek hizmetleri üstlenildi. Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, bugün Meryem Sak'ı yeni evinde ziyaret ederek mevcut durumunu yerinde inceledi. Kaymakam Koray Çelik, yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ve bu tür yardımların devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Çelik'e İlçe Emniyet Amiri İlhami Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erhan Çatalkaya eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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