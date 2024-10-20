Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bingöl'de Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı ve taziye çadırı kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılınıp, taziye çadırı kuruldu. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savaş ve Çatışma Yahya Sinvar Orta Doğu Politika İsrail Yerel Dünya Gazze

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest: Biz sizin oy makineniz değiliz, ayağınızı denk alın

Mitinge katılan Türk-İş Başkanı Atalay'dan hükümete rest
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ekim Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.