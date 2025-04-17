Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl'de narkotik ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok
BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Nartotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKO timleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele ve 5 parça halinde 487, 19 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken 1 şüpheli ise tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Yerel