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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Bingöl'de narkotik ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Nartotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKO timleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek ele ve 5 parça halinde 487, 19 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken 1 şüpheli ise tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Yerel
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