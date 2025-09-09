Bingöl'de Jandarma Öğrencilerle İlk Gün Coşkusunu Paylaştı

Bingöl'de jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek ilk gün heyecanlarına ortak oldu.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sancak İlkokulunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerle bir araya gelerek ilk ders zilinin coşkusunu paylaştı. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli çocuklara jandarma mesleğini tanıttı ve okumanın önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve hayvan figürlü maskeler dağıtıldı. Bu sayede çocukların yeni eğitim yılına yüksek moral ve motivasyon ile başlamaları sağlandı. - BİNGÖL