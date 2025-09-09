Haberler

Bingöl'de Jandarma Öğrencilerle İlk Gün Coşkusunu Paylaştı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlayan Sancak İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek ilk ders zili heyecanını paylaştı. Jandarma personeli, etkinlikte öğrencilere mesleklerini tanıttı ve okumanın önemini vurguladı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Sancak İlkokulunda 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerle bir araya gelerek ilk ders zilinin coşkusunu paylaştı. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli çocuklara jandarma mesleğini tanıttı ve okumanın önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve hayvan figürlü maskeler dağıtıldı. Bu sayede çocukların yeni eğitim yılına yüksek moral ve motivasyon ile başlamaları sağlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
