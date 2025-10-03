Haberler

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye Yardım Filosu'na Müdahale Protesto Edildi

Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye Yardım Filosu'na Müdahale Protesto Edildi
Bingöl'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine karşı yürüyüş düzenleyerek protestoda bulundu. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Bingöl'de çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail donanmasının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini protesto etmek için Hacı Hıdır Cami önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar atıp, tekbirler getirerek Valilik Kavşağına kadar yürüdü. Sivil toplum temsilcilerinin konuşma yaptığı protestoda, filoda bulunanlar için dualar edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
