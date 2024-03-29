Bingöl'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 aydır İsrail tarafından Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de Filistin ve Gazze'ye destekler sürerken, İsrail'e de tepkiler yağıyor. Solhan ilçesinde protesto gerçekleştiren çocuklar ve aileleri, Gazze için yürüyüş yaptı. Merkez Ulucami önünden başlayan yürüyüş, Gençlik Merkezi önünde tamamlandı. Çocuklar, ellerinde çeşitli pankartlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Filistin'in herhangi bir mesele olmadığının altını çizen katılımcılardan Abdulkadir Arutay, Gazze'nin, Filistin'in insanlık meselesi olduğunu belirtti. İsrail'in binlerce insanı katlettiğini anımsatan Arutay, herkesin tepki göstermesi gerektiğini de vurguladı. Yürüyüş, yapılan duaların ardından sonra erdi. - BİNGÖL