Bingöl'de afet müdahale konteynerleri kurumlara teslim edildi

DEPREM riski en yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de, olası afetlere hızlı müdahale amacıyla hazırlanan Afet İlk Müdahale İstasyonu (AFİS) konteynerleri düzenlenen törenle ilgili kurumlara teslim edildi.

Türkiye'nin deprem riski en yüksek illeri arasında bulunan Bingöl'de, olası afetlere hazırlık kapsamında Afet İlk Müdahale İstasyonu (AFİS) konteynerlerinin protokol imza ve teslim töreni gerçekleştirildi. Tam donanımlı konteynerlerden biri İl Emniyet Müdürlüğü'ne, diğerleri ise Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerine verildi. Törende konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Varto Fay Zonu'nun etkilediği bölgede bulunduğunu belirterek, "Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz, Karlıova Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kaymakamlığımızla birer protokol imzaladık. Bizim AFAD bünyesinde getirdiğimiz 4 tane AFAD istasyon konteynerlarını kurumlarımıza bugün devrediyoruz. Bu konteynerlarımızın içerisinde 48 farklı kalemde bir sürü AFAD alanında kullanılabilecek malzeme var" dedi.

'AFET ÖNCESİ HAZIRLIĞINIZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA AFETE MÜDAHALENİZ DE O KADAR GÜÇLÜ OLUR'

Bingöl'ün deprem açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu ifade eden Vali Çelik, "Tabii Bingöl özellikle depremsellik açısından Türkiye'deki en risklilerin başında geliyor. Bildiğiniz gibi iki tane büyük fay hattının kesiştiği noktadayız. Kesiştiği noktadayız, diğer taraftan aynı zamanda bu Varto Fay Zonu'nu da hesaba kattığımızda, Türkiye'deki önemli 3 zonun hareketli olduğu bir bölgedeyiz. Öyle olunca da ilimiz özellikle depremsellik açısından çok riskli bir. Zaten ben geldiğim günden de, günden beri hep şunu ifade ediyorum; Bingöl'ün en büyük gerçeği de deprem, en büyük sorunu da deprem. Depremle ilgili de tabii ki 3 tane önemli safha var. 3 tane önemli süreç var. Birincisi; afet öncesi dediğimiz risk azaltma ve buna hazırlık çalışmaları. İkincisi, afete müdahale. Üçüncüsü de iyileştirme çalışmaları. Özellikle risk azaltmayla ilgili, afet öncesi hazırlığınız ne kadar güçlü olursa afete müdahaleniz de o kadar güçlü olur. Bu çerçevede de bizler de bu konteynerlerimizi hem bir tanesini İl Emniyet Müdürlüğümüze, diğerlerini de ilçelerimize göndereceğiz. Orada da bu eğitimleri alan arkadaşlarımız var. İl Afet Müdürlüğü bu çerçevede hem Yayladere'den, Kiğı'dan, Karlıova'dan, daha önce diğer ilçelerden de arkadaşlarımız gelip burada uzman kişiler tarafından eğitimler aldılar. Onlar inşallah bu eğitimler çerçevesinde afetlere daha hazır, daha nazır bir şekilde olacaklar. Rabbim afet göstermesin ama afet olduğu takdirde de ona müdahale kapasitemiz ne kadar güçlü olursa, o kadar daha kısa sürede müdahale etmiş oluruz. Bu konteynerler da dediğim gibi, içerisinde 48 farklı malzeme var. Kesici makaslardan iplere, hiltilerden jeneratörlere kadar bir sürü farklı malzeme var. İnşallah bu çerçevede bizler de afete müdahale anlamında ilçelerimizin kapasitesini de güçlendirmiş olacağız. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı