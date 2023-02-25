Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binanın yaslandığı elektrik direği can kaybını önledi

Yerel Haberler

Binanın yaslandığı elektrik direği can kaybını önledi Depremde yan yatan binanın devrilmesini elektrik direği engelledi Kahramanmaraş merkezli depremde yan yatan binanın devrilmesini engelleyen elektrik direği can kaybı yaşanmasını engelledi.

Binanın yaslandığı elektrik direği can kaybını önledi

Depremde yan yatan binanın devrilmesini elektrik direği engelledi

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremde yan yatan binanın devrilmesini engelleyen elektrik direği can kaybı yaşanmasını engelledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman merkezde yaklaşık bin 400 bina yıkılırken bir çok bina ise ağır hasar gördü. Musalla Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir bina da deprem nedeniyle ağır hasar gördü. Alttaki iki katı tamamen çöken bina, kaldırım üstündeki elektrik direğine yaslandı. Tamamen yıkılan yan taraftaki binada can kayıpları yaşanırken elektrik direğine yaslandığı için devrilmeyen binada ise can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Müdahale edilmezse yıkılabilir

Mahallede yaşayan Serkan Bozkurt, elektrik direğinin can kayıplarını önlediğini belirterek, "Deprem olduğundan beri bu bina böyle. İçerisindeki insanlar kurtuldu ve şu anda elektrik direğine yaslanmış durumda. Müdahale edilmediği takdirde yıkılabilir ve buradaki insanlar zarar görebilir" diye konuştu.

Öte yandan binanın yaslandığı elektrik direğinin yola doğru esnediği gözlendi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Genel Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title