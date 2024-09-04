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Binali Yıldırım Erzincan'da Cimin Üzümü Hasadına Katıldı

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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da Cimin üzümünün hasadına katıldı. Yıldırım, Cimin üzümünün tescilli bir lezzet olduğunu belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da Cimin üzümünün hasadına katıldı.

Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolüyle birlikte, Erzincan'ın tescilli lezzetlerinden Cimin üzümünün hasadına katıldı.

Erzincan'ın bereketli topraklarında her çeşit meyve ve sebzenin yetiştiğini belirten Binali Yıldırım, "Cimin üzümü, coğrafi işaret tescil belgeli bir lezzetimiz. Tadıyla aromasıyla gerçekten çok lezzetli. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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