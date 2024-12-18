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Bilimsel Deneyler Öğrencilere İlham Verdi

Bilimsel Deneyler Öğrencilere İlham Verdi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fizik deneyleri etkinliği, öğrencilere bilimsel düşünme becerileri kazandırdı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, etkinliğe katılarak projeler hakkında bilgi aldı ve emeği geçen öğretmenlerle öğrencilere teşekkür etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fizik deneyleri etkinliği düzenlendi.

Okulun atölye ve sınıflarında sergilenen deney düzeneklerini ilgiyle inceleyen Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, projelerin detayları hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalara gösterdiği yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılayan Seyhan, bu tür etkinliklerin öğrencilere öğrenme süreçlerinde kalıcı kazanımlar sağladığını ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiğini vurguladı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini ileten Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak çalışmalarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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