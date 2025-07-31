Bilecikli Öğrenci Umre Ödülünü Kazandı

Bilecikli Öğrenci Umre Ödülünü Kazandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Bilecik'ten Ali Gürsoy, 'Lise' kategorisinde birinci olarak Umre ödülünü kazandı. İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından kabul edilen Gürsoy, başarısından dolayı mutluluğunu paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda 'Lise' kategorisinde birinci olan Bilecikli genç 'Umre' ödülünün sahibi oldu .

İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Gürsoy, İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından makamında kabul edildi. Dilek, "Genç öğrencimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim. Ayrıca milli ve manevi değerlerle mücehhez genç bireylerin topluma yön verecek önemli birer unsurdur" dedi.

Tören sonunda duygularını paylaşan Ali Gürsoy, yarışmada elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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