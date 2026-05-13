Bilecikli çiftçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü'nde buluştu

Bilecikli çiftçiler, Ankara çıkartması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşen programda, çiftçilerin tarımsal üretim ve gıda güvenliğindeki önemi vurgulandı. İl Müdürü Ayvalık, üreticilerin emeğine dikkat çekerek Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Bilecikli çiftçiler Ankara çıkartması kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Dünya Çiftçiler Günü' Kutlama Töreni'ne katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve Bilecikli çiftçiler yer aldı. Törende, üreticilerin tarımsal üretimdeki rolü, kırsal kalkınmaya katkıları ve gıda arz güvenliğindeki önemine vurgu yapıldı. Program kapsamında çeşitli illerden gelen çiftçilerle bir araya gelinirken, tarım sektörüne yönelik destekler ve üretim politikaları da değerlendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise yaptığı açıklamada, üreticilerin emek ve alın terine dikkat çekerek; "Üreten, emek veren ve toprağı geleceğe taşıyan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

