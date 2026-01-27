Vali Sözer'den İl Emniyet Müdürü Çağlar'a tebrik

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ı makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ı Valilik makamında kabul etti. Kabulde, kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Vali Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, kabulün ardından yaptığı değerlendirmede, "Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması için emniyet teşkilatımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK