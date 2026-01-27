Haberler

Vali Sözer'den İl Emniyet Müdürü Çağlar'a tebrik

Vali Sözer'den İl Emniyet Müdürü Çağlar'a tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yeni İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ı makamında kabul etti. Güvenlik çalışmalarının ele alındığı görüşmede, Vali Sözer, huzur ve güven ortamının korunması için emniyet teşkilatıyla koordinasyon içinde çalışacaklarını belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ı makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ı Valilik makamında kabul etti. Kabulde, kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Vali Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, kabulün ardından yaptığı değerlendirmede, "Bilecik'te huzur ve güven ortamının korunması için emniyet teşkilatımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası